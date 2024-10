Milano, il presidente del Tribunale: "Stalking condominiale e contenziosi in aumento"

Negli ultimi anni, il fenomeno dello "stalking condominiale" è in preoccupante aumento, come segnalato dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. Durante la 15esima edizione dell'Anaci Day, Roia ha spiegato che nei condomini si moltiplicano i contenziosi legati alla coabitazione e agli appalti, in particolare quelli connessi al superbonus. Le tensioni tra condomini, spesso esasperate dalla convivenza forzata e dalle differenze culturali, sfociano in atti di molestia ripetuta, una situazione che richiede interventi non solo giuridici, ma anche di mediazione. Roia ha sottolineato la necessità di strumenti di conciliazione, affiancati alla risposta legale, per gestire al meglio questi conflitti.

Il peso delle dispute condominiali e la carenza di giudici a Milano

Le dispute condominiali pesano notevolmente sul sistema giudiziario di Milano, già afflitto da una carenza di magistrati, con una scopertura del 15-18%. Questi processi, sebbene non complessi giuridicamente, sono molto onerosi a livello pratico, poiché coinvolgono numerosi testimoni e fazioni. Per affrontare il problema, Roia ha evidenziato l'importanza di una collaborazione con gli amministratori di condominio, proponendo anche protocolli che amplino il numero di professionisti disponibili a supportare i giudici in queste cause. La situazione diventa ancora più critica a causa della carenza di magistrati a livello nazionale, con un deficit di circa 1.700 giudici.