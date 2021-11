Milano, il primo intervento di Feltri: "Aula fredda e sembra un carcere"

Feltri in Consiglio comunale: "Aula fredda"

"Sono contento di esordire in quest'aula che per fortuna non è né sorda né grigia, ma è un po' fredda, tant'è che mi presento con il cappotto. Mi auguro che anche qui prima o poi arrivi il surriscaldamento del pianeta. Perché qui fa un po' freddino". Così Vittorio Feltri, consigliere di FdI, nel suo primo intervento in consiglio comunale, nella parte della seduta riservata agli interventi liberi. E' stato ripreso immediatamente dal presidente del consiglio comunale Elena Buscemi - riporta Mianews - che gli ha chiesto di indossare la mascherina che non copriva bocca e naso. "Sembra un carcere più che un'aula sorda e grigia. Comunque non è un problema. Cercherò di respirare lo stesso", le ha risposto il giornalista.