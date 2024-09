Milano, il timore della comunità ebraica: "A un passo dalla caccia all'ebreo"

"Siamo a un passo dalla caccia all'ebreo e da atti di aperta violenza nei confronti di istituzioni ebraiche religiose e non e dei loro rappresentanti". L'allarme arriva da una nota di Walker Meghnagi, presidente della comunita' ebraica di Milano, in relazione ai manifesti apparsi sabato pomeriggio a Milano durante una manifestazione propal. "Quanto messo in piazza dai manifestanti propal e' di una gravita' eccezionale - considera -. Questo purtroppo a dimostrazione di come oramai non ci sia piu' alcun limite che possa considerarsi insuperabile nella sua inaccettabilita'. Si e' creata una spirale di cieco odio antisemita e appelli genocidi ormai equiparabili a quelli di matrice nazi-fascista degli anni '30 e '40 dello scorso secolo". L'appellativo 'Agente sionista' sabato stato ripetuto sui cartelli che raffiguravano i volti, tra gli altri, di Liliana Segre e Guido Crosetto.

Ilan Boni, vicepresidente della Comunita' ebraica di Milano, aggiunge che i cartelli di sabato "potrebbero essere interpretati da alcuni malintenzionati per compiere degli attentati". "Quello che e' successo e' terribile - prosegue -. Condivido il pensiero del mio presidente Walker Meghnagi quando afferma di temere il ritorno di una 'caccia all'ebreo'. Io sono nato in Italia, e' la prima volta che vivo questa situazione penosa, lui e' nato in Libia, capisco la sua angoscia non nel vivere ma nel rivivere quella situazione".

Anche da sinistra la presa di distanze dal corteo di sabato

Inevitabile la presa di distanze anche da parte di chi in merito al conflitto in Medio Oriente sostiene le ragioni del popolo palestinese. "Suscitano profondo disgusto e grave preoccupazione i cartelli antisemiti contro Liliana Segre comparsi durante la manifestazione pro Palestina di a Milano. L'antisemitismo, fenomeno la cui crescita e' indubbia e inquietante, e' sempre e ovunque una forma di barbarie". A dirlo e' Dario Parrini, vicepresidente Pd della commissione Affari costituzionali al Senato. "Il sacrosanto sostegno al diritto del popolo palestinese alla pace e a uno Stato che viva sicuro e libero accanto allo Stato d'Israele - riprende - non puo' avere niente a che fare con simili atteggiamenti, che denotano in chi li pone in essere un elevato grado di incivilta' e di squallore morale".

"Dare dell''agente sionista' a Liliana Segre e' assolutamente inaccettabile. Io ho sostenuto e continuero' a sostenere la causa della Palestina libera e in pace e i sacrosanti diritti del suo popolo, ma emarginiamo gli idioti". Lo afferma Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano dei Verdi.

Il timore di azioni eclatanti in vista del 7 ottobre: innalzate le misure di sicurezza

I riflettori ora vanno verso il 7 ottobre, con il timore di azioni eclatanti. Gli apparati di sicurezza, rifierisce Ansa, tanno ulteriormente innalzando le misure di protezione sui 205 siti sensibili presenti sul territorio italiano: luoghi di culto, scuole, sedi diplomatiche e di compagnie aree, esercizi commerciali.