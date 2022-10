Milano, il Tribunale di Sorveglianza scarcera 85enne detenuta

Lieto fine dopo le proteste. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione, sospendendo l'esecuzione della pena, per la donna di 85 anni, non autosufficiente, che da circa due settimane si trovava a San Vittore per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una condanna definitiva a 8 mesi per l'occupazione abusiva di un alloggio.

Milano, il caso denunciato dall'associazione Antigone

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la donna - in base al provvedimento preso immediatamente dal Tribunale di Sorveglianza, presieduto da Giovanna Di Rosa - può tornare in libertà. Il caso era stato denunciato ieri dall'associazione Antigone.