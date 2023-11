Milano, in 700 formano una "catena umana" per pedalare in sicurezza

Milano, in 700 formano una catena per pedalare in sicurezza

Una "catena umana" lunga 1000 metri a protezione della pista ciclabile in viale Monza, nel tratto compreso tra via Martiri Oscuri e piazzale Loreto: l'hanno creata questa mattina, tra le 7.30 e le 8.30, circa 700 persone che hanno partecipato alla manifestazione "Proteggimi", pensata per permettere di pedalare in sicurezza. "Questa mattina abbiamo avuto la conferma che Milano è pronta a un cambiamento radicale di prospettiva rispetto alla mobilità cittadina" dichiarano Giovanni Mandelli, Maria Dellagiacoma e Elena Milazzo, tra gli organizzatori della manifestazione.

"Infatti - spiegano - la comunità delle persone che chiedono al Comune di Milano strade più sicure per chi si sposta a piedi e in bicicletta è sempre più grande e attiva sul territorio. L'anno scorso, il 10 novembre 2022, qui per la prima edizione di ProteggiMi, eravamo in 300, oggi siamo più del doppio". I ciclisti chiedono alla Giunta Sala di proteggere da subito le piste ciclabili di Milano dalla sosta selvaggia di auto e camion, e al sindaco di avviare il percorso che porti Milano a diventare un'intera città con il limite di 30 all'ora, accogliendo la richiesta presentata e approvata in Consiglio comunale il 9 gennaio 2023.