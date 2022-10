Milano, in arrivo la metro “blu”. Sala: “Prima tratta tra poche settimane"

Milano, in arrivo la metro “blu” Sala: “Prima tratt

Secondo quanto riporta Il Giorno, citando il sindaco di Milano, Beppe Sala, la prima tratta della M4, nuova linea blu della metropolitana, potrebbe “partire tra poche settimane”. Il primo cittadino lo ha dichiarato a margine dell’evento “Milano cresce Milano aiuta", organizzato al Teatro Lirico, a un anno dalla sua rielezione del 4 ottobre 2021, per annunciare gli obiettivi della Giunta per i prossimi quattro anni.

Sarebbe tutto pronto, a partire dal placet del Ministero dei Trasporti. Mancherebbero soltanto – sempre secondo il quotidiano milanese – gli esercizi necessari da rispettare per l’apertura.

Sala: “La apriamo a fine mese o poco dopo”

"La apriamo non so se a fine mese" o poco dopo, "abbiamo avuto finalmente l'ok dell'istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell'infrastruttura. Non è un problema, la apriamo tra poche settimane" ha confermato Sala. "Adesso sono in partenza da martedì per Buenos Aires per il C40, al ritorno decidiamo quando partiamo e poi soprattutto quando apriamo fino a San Babila che è la cosa che ho dato in carico ai miei uffici".