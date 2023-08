Milano, in centro il 90% dei negozi rimane aperto ad agosto

Nel mese di agosto a milano non chiuderanno il 90% dei negozi del centro e il 50% di quelli della periferia. Lo rende noto Confcommercio che sul sito ha pubblicato un elenco delle attività aperte, suddivise per territorio: Milano città, area metropolitana di Milano, le province di Monza Brianza e Lodi. Negli elenchi sono riportate le informazioni indicate dalle imprese che aderiscono alla segnalazione.

''Ad agosto - sottolinea in una nota Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - sono numerose le imprese commerciali che non si fermano assicurando un servizio a chi resta. Inoltre, non mancano i turisti. Anche quest'anno abbiamo perciò riproposto gli elenchi che, sul nostro sito, vengono costantemente aggiornati. Un aiuto ai cittadini, ma anche un gesto d'attenzione verso gli operatori associati''. Resteranno operativi nel mese di agosto anche i cento mercati ambulanti di Milano (una ventina al giorno e una trentina il sabato). Lo rileva Apeca, l'associazione ambulanti di Confcommercio Milano. Il 40-50% dei banchi di ortofrutta, pesce e formaggi saranno chiusi per ferie, ma il servizio ai cittadini sarà garantito tramite turnazione degli ambulanti.