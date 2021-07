Milano: in città una statua dedicata a Margherita Hack





Nella primavera del prossimo anno, in occasione del centenario della sua nascita, a milano sara' inaugurata una statua dedicata a Margherita Hack e sara' la prima scultura su suolo pubblico della citta' dedicata a una storica figura femminile nonche' massima espressione del mondo Stem.



L'iniziativa e' ideata e promossa da Fondazione Deloitte in coprogettazione con Casa degli Artisti ed e' sostenuta dal Comune di Milano - Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. Lo annuncia fondazione Deloitte in una nota in cui spiega che, dopo un'attenta analisi per individuare il profilo piu' adatto, e' stata scelta la "Signora delle stelle" Margherita Hack - astrofisica, accademica e brillante divulgatrice scientifica del ventesimo secolo - in quanto pioniera nel proprio campo, simbolo di riscatto in grado di ispirare intere generazioni e allo stesso tempo portatrice di valori universali e libera pensatrice anche al di fuori del campo delle materie Stem. Il progetto di realizzazione e' gia' partito. Casa degli artisti sta invitando una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee. Le idee progettuali pervenute saranno presentate al pubblico negli spazi di Casa degli artisti e il progetto vincitore sara' selezionato da una giuria di esperte ed esperti nel corso del prossimo autunno. L'artista vincitrice sara' in residenza a Casa degli artisti, che le fornira' il supporto necessario alla realizzazione dell'opera. La scultura, infine, verra' donata al Comune di Milano e Fondazione Deloitte si fara' carico della manutenzione per gli anni a venire.