Milano in Comune ufficializza la candidatura di Gabriele Mariani

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, sarà Gabriele Mariani, architetto e conoscitore di temi ambientali, il candidato sindaco delle liste di sinistra a Milano. Lo annunciano le stesse liste riunite sotto il cappello di 'Milano in Comune': a sostenere la candidatura l'Associazione Milano in Comune - Sinistra e Costituzione, l'Associazione LEDD 2, il Partito della Rifondazione Comunista, Possibile e Risorgimento Socialista. L'intento e' quello di rappresentare "un'idea nuova di citta' rispetto a quanto prospettato dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra".

E Mariani - si legge in una nota - "si batte da anni per la difesa dei beni comuni". Resta confermato il simbolo, gia' utilizzato alle scorse elezioni, modificato solo per la parte dove viene indicato il candidato Sindaco. Non si ricandida, invece, dopo una lunghissima esperienza tra i banchi di palazzo Marino, Basilio Rizzo, che i partiti di sinistra ringraziano "per l'infaticabile lavoro compiuto negli ultimi cinque anni, che ha consentito di far emergere tutti i disegni politici che andavano contro l'interesse della cittadinanza milanese". Anche in quest'area politica emerge la disponibilita' " a costruire una vasta coalizione, che proponga una visione di citta' in difesa dell'ambiente e dei diritti civili e sociali. Una citta' per tutti e non solo per i ceti abbienti".