Milano, in piazza Castello la "notte vegan dei gessetti". VIDEO

Milano, in piazza Castello la "notte vegan dei gessetti"

In scena anche a Milano la seconda edizione della “Worldwide Vegan Chalking Night” – La notte vegan dei gessetti: l'appuntamento è dalle 19 di oggi, venerdì 4 settembre, alla Fontana di piazza Castello

Spiegano i promotori: "Semplici, diretti, profondi e simpatici oppure artistici ed elaborati: le piazze di tutto il mondo si coloreranno di disegni e messaggi di ogni tipo sul mondo vegano e antispecista, con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare tutti coloro che fossero incuriositi".

Prosegue la nota: "Saranno 225 le città, 57 gli stati e 5 i continenti coinvolti in un'iniziativa pacifica e silenziosa volta ad attirare l'attenzione di tutti, anche dei più piccoli, con lo scopo di divulgare consapevolezza e informazione sull'alimentazione vegetale e la visione antispecista. Per salvare non solo gli animali, ma anche la popolazione e l'ambiente".

All'evento parteciperanno diverse città in Italia (Milano, Roma, Rimini, Palermo e Salerno) ma anche in tutta Europa, Gran Bretagna, USA, America Latina, Tanzania, Libano e Nuova Zelanda.





PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/groups/2243853762601538

https://facebook.com/events/s/worldwide-vegan-chalking-night/583830778963718/