Milano: in Piazzale Loreto oltre 1200 persone per corteo pro Palestina

A Milano le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno sbarrato la strada ai manifestanti pro Palestina, circa 500, che hanno cercato di partire in corteo da piazzale Loreto verso via Padova. Tra i partecipanti esponenti delle associazioni palestinesi, delle sigle dell'associazionismo della sinistra ex parlamentare e sindacati di basi. "Ecco dove si ferma la democrazia", dice al megafono uno dei manifestanti mentre vengono intonati i cori "Siamo tutti palestinesi" e "Palestina libera". Oltre 1.200 persone si sono ritrovate in Piazzale Loreto in occasione della conferenza stampa indetta alle ore 15 dall'Associazione Palestinesi in Italia. Conferenza stampa che ha avuto luogo per illustrare che l'iniziativa, inizialmente programmata per oggi, avra' luogo domani come da prescrizioni. I reparti inquadrati delle forze dell'ordine hanno quindi fatto confluire il gruppo contenendolo nel tratto iniziale di via Padova, tra piazzale Loreto e via Bambaia.

Milano: corteo pro Palestina, tensione con le forze dell'ordine

I partecipanti, cresciuti progressivamente di numero, hanno assunto posizione e atteggiamento tale da voler animare un corteo. Gli stessi sono attualmente contenuti dal dispositivo che e' stato rinforzato in particolare a protezione di Piazzale Loreto. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale, per la parte di competenza, stanno al momento gestendo l'azione dei manifestanti, senza che si sia verificata frizione alcuna, che non hanno avuto soddisfatta la loro richiesta di procedere in corteo. Sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in assetto antisommossa i manifestanti pro Palestinesi, che hanno provato a forzare lo schieramento di via Bambaia. I reparti inquadrati hanno fatto indietreggiare i manifestanti con una carica di alleggerimento. Da oltre un'ora chi e' sceso in piazza chiede a gran voce di partire in corteo. Richiesta negata dai funzionari dell'ordine pubblico.