Milano in Stallo: cittadini penalizzati dalla mancanza di sviluppo urbano

La situazione a Milano è in stallo e le principali vittime sono i cittadini che non trovano risposte alle loro crescenti esigenze abitative a prezzi accessibili. Questo blocco comporta anche un freno allo sviluppo della città e del territorio, oltre alla mancata realizzazione di opere pubbliche, a causa di un previsto calo degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, stimato in circa 150 milioni di euro per il 2024. E' quanto dichiarato da Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, durante l'evento 'La casa per gli italiani'.

De Albertis: "Solidarietà a tutti i funzionari amministrativi"

"Mi sento di affermare, sempre rispettando il lavoro della Magistratura, e parlo anche a nome dei miei colleghi, che abbiamo operato seguendo le normative che il legislatore ha stabilito e modificato nel tempo per la gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi. Queste regole tutelano il suolo, il paesaggio, i diritti di terzi e, in definitiva, l'interesse pubblico dei cittadini, del territorio e della città," ha continuato De Albertis. "Il rispetto di queste norme è responsabilità dei dirigenti, dei funzionari e degli uffici dell'amministrazione comunale. A tutti loro, direttamente coinvolti in queste vicende giudiziarie, va la nostra solidarietà e vicinanza", ha concluso la presidente di Assimpredil Ance.