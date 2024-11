"Milano, in tutti i sensi!", il nuovo libro di Marco Dell'Acqua che racconta la città

Milano è una città da sempre al centro della Storia e piena di storie grandi e piccole, alcune note e altre quasi sconosciute. Milano, con la sua anima speciale e indipendente, è capace di avvolgere chi la visita per un giorno o per tutta la vita; ha la capacità di attrarre come una calamita, di accogliere come una famiglia, di raccontarsi come un libro. Basta saperla scoprire e vivere. La città della Madonnina è raccontata attraverso i cinque sensi, cui si aggiungono degli approfondimenti su fatti e su luoghi della Storia milanese, affiancati dal profilo di coloro che vogliono (e hanno voluto) bene a Milano. Il lettore incontrerà Leonardo, Giuseppe Verdi, Giulio Natta, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Ernest Hemingway, Gae Aulenti, Maria Callas, Ernesto Teodoro Moneta, Alessandro Manzoni, Caravaggio, Gio Ponti, Liliana Segre, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Dario Fo, Napoleone e moltissimi altri. Tutto con la leggerezza di una chiacchierata tra amici.

Chi è Marco Dell'Acqua

Marco Dell’Acqua vive a Milano con Ida e Lorenzo. Giornalista pubblicista, ha collaborato con diversi giornali e attualmente scrive sul sito web “glistatigenerali.com”. Partecipa alle attività di varie associazioni per la ricerca sul cancro come l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma). Ha pubblicato libri di carattere sportivo e, con Giuliano Pavone, 101 perché sulla storia di Milano che non puoi non sapere (Newton Compton Editori, 2011). È autore di “utmotribute.blogspot.com”, blog in cui parla della sua esperienza di paziente di mieloma, raccontata anche in Sono nato dopo mio figlio (Laurana, 2021).