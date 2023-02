Milano, in un anno accolti 14mila profughi

In un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina a Milano e provincia sono stati accolti circa 14 mila profughi e ad oggi sono 12.700 quelli ancora presenti. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, nel corso dell'evento per fare il punto sull'aiuto portato dal Comune alla popolazione dell'Ucraina nel primo anno di guerra.

Bertolè: "Si tratta di persone che sono state accolte nelle famiglie e che sono transitate anche dai nostri servizi"

"Si tratta di persone che sono state accolte nelle famiglie e che sono transitate anche dai nostri servizi - ha spiegato -. Ad esempio all'hub di via Mortirolo sono passate 7 mila persone che sono andate lì per chiedere un aiuto. Molte persone sono ancora qua a Milano, si sono fermate in città e per loro è iniziata una pagina nuova della loro vita". A Casa Jannacci, luogo storico dell'accoglienza milanese per i senza fissa dimora, "abbiamo dedicato un padiglione alle persone che arrivavano dell'Ucraina e abbiamo attivato un laboratorio di accoglienza teatrale con il Piccolo - ha concluso -. Un'occasione per fare attività per i più piccoli ma anche per recuperare le proprie radici col canto e la recitazione".