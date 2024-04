Milano: in via Esterle una grande moschea (senza minareto) entro il 2026

Milano: una grande moschea sarà costruita nel 2026

In occasione dell'ultimo giorno di Ramadan, la comunità islamica di Milano preannuncia l'intenzione di costruire una grande moschea in via Carlo Esterle, non lontano da via Padova dove presiede la Casa della cultura musulmana, l'associazione che ha vinto il bando per la concessione dello spazio degli ex-bagni pubblici, sgomberati ad agosto 2023.



Il presidente del Consiglio direttivo della Casa della cultura musulmana, Mahmoud Asfa, architetto e imam, a Milano dal 1982, dichiara con soddisfazione al Corriere della Sera come, dopo un'attenta valutazione per capire se fosse meglio ristrutturare o demolire l'edificio esistente, si è optato sull'idea della ricostruzione, per avere finalmente a Milano un luogo di culto riconosciuto ufficialmente. La concessione dell'immobile "Costerà 500 mila euro" dichiara, "Abbiamo da tempo iniziato a raccogliere donazioni, la gente non vede l'ora di avere un luogo di culto che possa sentire proprio". E l'obiettivo è infatti di concludere l'edificio entro il 2026.

Si attende l'ok definitivo, non avrà il minareto

Si attende ora il via libera definitivo da parte del Comune per partire con i lavori. La moschea avrà due piani dedicati alla preghiera e un grande parcheggio sotterraneo. Saranno poi presenti spazi dedicati alle donne e ai ragazzi, circondati da un'area verde. La demolizione e la ricostruzione questo costerà tre milioni di euro. Non sarà però costruito il minareto, sostituito da una cupola. L'imam riguardo questo tema ha dichiarato al Giorno: "Non vogliamo avere polemiche, la nostra comunità vuole realizzare il nuovo luogo di culto nel più breve tempo possibile".