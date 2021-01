Milano in zona gialla, il centro si ripopola ma i saldi non decollano

Milano in zona gialla oggi e domani. Riaprono bar, ristoranti (solo per pranzo) e negozi. Il centro finalmente si ripopola, ma nonostante i saldi al via con sconti allettanti, non decolla lo shopping, forse perché pesano sulle tasche degli italiani l'incertezza e i timori legati all'emergenza sanitaria. Non si registrano infatti lunghe file fuori dai negozi, come si era assistito in passato. Pesano sul portafoglio la crisi economica derivante dalla pandemia, il fatto che i saldi non siano iniziati di sabato e la paura di assembramenti.