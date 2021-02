Milano in zona gialla: pranzo al tavolo ma c'è chi ancora tiene chiuso

Con la zona gialla, in centro, torna la pausa pranzo al tavolo e molti locali riaprono. Con il cambio di colore della regione Lombardia, in centro a Milano, in molti - come riporta Mianews - sono tornati a consumare il pasto ai tavolini di locali, ristoranti e bar. Ma non tutti i locali, anche in centro, hanno scelto di alzare le saracinesche preferendo prendersi alcuni giorni per “valutare l’evoluzione della situazione”, come il Bar Marino di via Marino, storico bar affianco alla sede del Comune di Milano.

“Stiamo attendendo di capire cosa succederà nei prossimi giorni – spiega il titolare, Riccardo Cozzoli -. Con la Scala chiusa, l’assenza dei turisti, gli eventi che non ci sono e lo smart working qui in centro stiamo soffrendo. È inutile acquistare materie prime per poi doverle buttare in caso di ritorno a zona arancione”.Un altro problema per il bar è l’affitto: “Il comune di Milano ci chiede il 100%, ma noi stiamo lavorando al 10% rispetto al 2019, per noi è impossibile pagare – sottolinea Cozzoli -. Saremo costretti a licenziare i nostri dipendenti”.

Secondo Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano, comunque, "il bilancio di oggi è positivo, molte persone hanno scelto di trascorrere la loro pausa pranzo all’interno dei locali, siamo soddisfatti”.