Milano, inalano gas misterioso a Yoox: 37 dipendenti accusano malori

Cinquanta dipendenti di una società di abbigliamento sono stati fatti evacuare da una palazzina in via Morimondo a Milano, dove ha sede l'ufficio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Al lavoro gli esperti del nucleo Nbcr dei pompieri per stabilire il tipo di sostanza inalata

Trentasette impiegati avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata e hanno accusato dei lievi malori. Al lavoro gli esperti del nucleo Nbcr dei pompieri per stabilire il tipo di sostanza inalata, anche se dalle prima analisi non risultano esserci particolari criticità.

Yoox, nessuno dei 37 dipendenti è stato ricoverato in ospedale

Nessuno dei 37 dipendenti della Yoox - secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco - è stato ricoverato in ospedale. Gli stessi hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto.