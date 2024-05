Milano, inaugurato il nuovo Ortomercato

Inaugurato all'alba di oggi, alla presenza del sindaco Beppe Sala, il nuovo Ortomercato di Milano. La nuova moderna struttura e'estesa per 47mila metri quadrati coperti e per 15mila metri quadrati di superficie pertinenziale, con 160 baie per il carico e scarico della merce e 102 punti vendita, in cui opereranno 46 aziende specializzate. Il nuovo padiglione, realizzato con un sistema di logistica centralizzato e digitalizzato, avrà un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili con una potenza di 11,3 MWt e standard di sicurezza (operativa e alimentare) all'avanguardia. Le due piattaforme logistiche, a pieno regime, impiegheranno 400 addetti e rivoluzioneranno i processi di movimentazione e stoccaggio della merce all'interno del mercato, sostituendo i vecchi edifici realizzati nel 1965 e l'attuale e obsoleta attività logistica

Sala: "Con Foody 2025 un hub agroalimentare innovativo"

Sala ha commentato: "L’apertura del nuovo padiglione ortofrutticolo segna un passo fondamentale nel percorso di rinnovamento del mercato alimentare di Milano. Un progetto importante sotto il profilo dell’impegno economico e di sostenibilità ambientale che, grazie al piano Foody 2025, garantirà a Milano un hub agroalimentare innovativo per infrastruttura logistica, di distribuzione e commercializzazione. Ringrazio Sogemi per quanto realizzato fino ad oggi e auguro buon lavoro al personale e agli operatori che qui svolgono le proprie attività”.

Ferrero (Sogemi): "Nel 2025 a Milano il più importante hub alimentare italiano"

Cesare Ferrero, presidente Sogemi, ha aggiunto: “Finalmente abbiamo iniziato il trasferimento degli operatori dal vecchio Ortomercato al Nuovo Mercato Alimentare di Milano. I 4 padiglioni inaugurati nel 1965 dedicati al commercio di frutta e verdura verranno demoliti con il trasferimento entro giugno 24 degli operatori dei padiglioni C e D nel Padiglione 1, ed entro luglio 25 degli operatori dei Padiglioni A e B. Nel 2020 è stato avviato il Piano Foody 2025 e pur nelle difficoltà di questi anni, i lavori avanzano nel rispetto del cronoprogramma”. “Entro il 2025 Milano avrà in piena operatività il più importante Hub Alimentare Italiano in grado di competere con Madrid, Parigi e Barcellona”, conclude Ferrero.