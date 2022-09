Milano, incendio a Torre dei Moro: sono 18 gli indagati

Sono 18 gli indagati per l'incendio che il 29 agosto dello scorso anno distrusse, miracolosamente senza causare vittime, l'edificio di via Antonini alla cosiddetta Torre dei Moro. Tra gli indagati, costruttori, committenti dell'opera, venditori degli appartamenti, tecnici incaricati, produttori, distributori e installatori dei materiali andati a fuoco e due vigili del fuoco autori del certificato antincendio rilasciato per il palazzo nel 2011, accusati del reato di disastro colposo, "per aver concorso ai vizi di progettazione e di realizzazione degli esterni della costruzione e alla scelta dei pannelli di rivestimento delle vele del palazzo, responsabili dell'incontrollabile propagazione dell'incendio"