Milano, incendio in casa di riposo. Sala: "Fiamme solo in una stanza"

"L'incendio è partito in una sola stanza, dove due persone sono morte carbonizzate. Ma le fiamme non si sono estese nel resto dell'Rsa. Sono stati i fumi a causare morti e feriti".

Il sindaco: "Il gestore si sta adoperando per sistemare gli ospiti non autosufficienti"

Così, ai microfoni di Sky Tg 24, il sindaco di Milano, Beppe Sala, racconta il tragico incendio che ha colpito la Rsa Casa dei Coniugi, in zona Corvetto a Milano. Bilancio gravissimo: sei morti, oltre 80 feriti. Si cerca una soluzione per i 170 evacuati: "L'operatore privato, a cui è affidata la gestione dell'impianto comunale, sta cercando di adoperarsi per sistemare gli ospiti che, in molti casi, non sono autosufficienti".

Sala: "Non si conoscono ancora le origini, di sicuro c'è che le fiamme non hanno coinvolto altre stanze"

Ai giornalisti che gli hanno chiesto delle cause, Sala ha risposto: "Non si conoscono ancora le origini, di sicuro c'è che le fiamme non hanno coinvolto altre stanze. Abbiamo visto tanto fumo".