Milano, incendio in corso Vittorio Emanuele. VIDEO

Milano, incendio in corso Vittorio Emanuele

Incendio nel cuore di Milano: fuoco e una alta voluta di fumo in corso Vittorio Emanuele. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate da una griglia che dà su un sotterraneo. Coinvolto anche uno store. Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, l'incendio divampato in corso Vittorio Emanuele a Milano ha interessato dei cavi elettrici posti sotto una intercapedine di un edificio per il quale si è resa necessaria l'evacuazione. Non risultano persone coinvolte. Lo riferisce Ansa.