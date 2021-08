Milano, incendio in un palazzo di 15 piani. Edificio divorato dalle fiamme



Rimane ancora "in fase di spegnimento" , secondo i vigili del fuoco, il grattacielo di via Antonini a Milano, da ieri in preda a un incendio che l'ha letteralmente divorato. Il sindaco Giuseppe Sala, ieri ha escluso vittime mentre sara' compito ora della magistratura stabilire le cause delle fiamme che sembra siano partite dalla facciata, composta, secondo i residenti, da materiale ignifugo. Al momento si contano 60 famiglie evacuate. Attualmente la preoccupazione maggiore è che possano esserci dei crolli.



Secondo le prime testimonianze, sarebbero partite dalla facciata le fiamme che hanno distrutto il palazzo in via Antonini a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a bussare a tutte le porte assieme ad alcuni condomini prima di lasciare l'edificio che stava bruciando. Gli abitanti dell'ultimo piano sarebbero quindi riusciti a bussare a tutte le porte per avvertire gli altri e questo sarebbe riuscito a evitare una tragedia di grandi proporzioni. Capire le cause del rogo sara' compito dell'inchiesta del pm Pasquale Addesso del dipartimento diretto dall'aggiunto Tiziana Siciliano.



Incendio Milano: Sibilia,rapidita' fiamme per cappotto termico



"L'innesco del rogo e' da accertare ma sembrerebbe che la veloce propagazione delle fiamme sia legata al cappotto termico dell'edificio, il rivestimento esterno dell'edificio". Lo dice il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, riferendosi all'Incendio di Milano.



Incendio Milano: procura indaga per disastro colposo



La Procura di Milano ha aperto un'indagine per disastro colposo a carico di ignoti per il rogo di via Antonini. Lo riferisce all'AGI il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina le indagini assieme al sostituto Pasquale Addesso. I due magistrati hanno effettuato un sopralluogo. L'edificio e' stata sequestrato anche perche', sottolinea Siciliano, "ora la priorita' e' mettere il sicurezza il palazzo". Al momento, aggiunge, e' prematuro fare ipotesi sulle cause del rogo. Nel frattempo prosegue il lavoro dei vigili del fuoco che stanno trovando difficolta' a ispezionare alcuni appartamenti perche' le porta sono blindate.

SALA - "Piu' o meno 60 nuclei familiari abitavano in quello stabile, circa 150 persone. Quelli che sono usciti all'inizio sono una trentina". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che e' sul luogo dell'incendio del palazzo nella periferia sud della citta'. "I vigili del fuoco sono riusciti in una fase iniziale, prima che divampasse il fuoco in tutto il palazzo, ad arrivare fino all'ultimo piano - ha aggiunto -, a bussare a tutte le porte e i residenti che sono usciti hanno bussato a loro volta a tutte le porte. Dobbiamo ancora attendere un po' di tempo prima che possano entrare in tutti gli appartamenti, a sfondare: adesso sono arrivati all'ottavo piano".

BERNARDO - "Seguo con apprensione le fasi di spegnimento dell'incendio del palazzo nel quartiere Morivione, Municipio 5. Solidarietà e un abbraccio alle famiglie. Un ringraziamento alle forze dell'ordine e sempre grazie per il valoroso impegno dei vigili del fuoco". Così il candidato sindaco del centrodestra di Milano, Luca Bernardo



Incendio Milano: anche Mahmood tra residenti in palazzo



C'e' anche il cantante vincitore del festival di Sanremo Mahmood tra i residenti nel palazzo che ha preso fuoco in via Antonini. Lo riferiscono alcuni abitanti dell'edificio. Non lontano abita un altro cantante, Morgan, che ha postato su Instagram una storia in cui scappa alla vista delle fiamme.