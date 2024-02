Milano: inchieste urbanistica, interrogazione a Sala su 150 progetti a rischio

Il Consiglio comunale di Milano ha chiesto al sindaco Giuseppe Sala "l'elenco dettagliato dei 150 progetti" edilizi "che ha citato sui giornali" e che sarebbero "passibili di contestazioni" da parte della Procura di Milano. Il consigliere comunale Alessandro De Chirico di Forza Italia ha depositato un'interrogazione in cui oltre all'elenco chiede di conoscere lo "stato di avanzamento" di progetti e complessi immobiliari a seguito dell'apertura di "una serie di indagini su operazioni edilizie (almeno 6) da parte dei pubblici ministeri di Milano Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l'aggiunta Tiziana Siciliano che contestano ipotesi di abusi edilizi, lottizzazione abusiva, falso e abuso d'ufficio nei confronti di costruttori, architetti e funzionari dell'urbanistica di Palazzo Marino. Il sindaco Sala che "è parte essenziale del sistema di vigilanza in materia di edilizia" o, in alternativa, l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, competente per materia, dovrebbero rispondere entro 30 giorni.

Milano: inchieste urbanistica, occhi puntati sugli edifici in costruzione

Venerdì scorso - come riporta Lapresse - la giunta ha varato una delibera in cui dichiara che "l'attività amministrativa verrà temporaneamente orientata tenendo conto delle indicazioni" contenute nel "decreto del Gip" di Milano, Daniela Cardamone, che a gennaio ha riconosciuto la fondatezza della accuse dei pubblici ministeri sul caso della 'Park Towers' di via Crescenzago 105. Si tratta di due delle torri sotto inchiesta, di 80 e 59 metri, realizzate da Bluestone a ridosso del parco Lambro come "ristrutturazione" di due edifici industriali di pochi piani demoliti e autorizzate con una Scia alternativa al permesso a costruire.