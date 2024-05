Milano, inchieste urbanistica: pratiche negli uffici crollate del 50%

Le pratiche negli uffici urbanistici del Comune di Milano dopo le inchieste della Procura per presunti abusi edilizi sono crollate del 50%. Lo ha riferito l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi: "Da gennaio 2024 abbiamo un crollo verticale delle pratiche che va oltre il 50%, una situazione che ha conseguenze sulle entrate degli oneri di urbanizzazione e delle voci connesse".

Milano, inchieste sull'urbanistica: perdite per decine di milioni di euro

Al momento la stima di perdita di oneri di urbanizzazione é di qualche decina di milioni di euro, riferisce Ansa. Il crollo delle pratiche e la diminuzione degli oneri "avrà una ricaduta sul bilancio molto importante - ha aggiunto -, un altro tema con cui dovremo fare i conti quindi sarà come fare a ripianare queste mancate entrate. Di fatto l'effetto di questo blocco potrebbe protrarsi per mesi e porta uno stop della attività e del mercato".

Il punto sui cinque procedimenti aperti a Milano

Tancredi ha ricordato in commissione che i procedimenti aperti dalla magistratura per presunti abusi edilizi sono cinque e gli indagati in Comune una decina tra dipendenti ed ex dipendenti dell'amministrazione ora in pensione. Il quadro di incertezza c'è anche per il percorso di revisione del Pgt , "in quadro di incertezza non è immaginabile rivedere le strategie del Piano", ha confermato Tancredi. "Il quadro che emerge quindi é abbastanza preoccupante, con la preoccupazione di chi lavora negli uffici - ha detto ancora l'assessore -. Una cosa però questa vicenda ha messo in luce, partendo da Milano, cioè che sull'urbanistica e la rigenerazione urbana é arrivato il momento di avere una legislazione organica e attuale". Dalle vicende di Milano quindi "il governo può cogliere l'occasione per accelerare per una legge organica senza contraddizioni e univoca", ha concluso.