Milano, incidente auto-moto: grave una ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente verificatosi questa notte alle 2.45 in via Meda, all'angolo con viale Tibaldi. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, la giovane era passeggera di una moto guidata da un coetaneo, schiantatasi contro un'auto guidata da un 61enne. La 18enne è stata portata in codice rosso al Niguarda, ferito anche il centauro. Illeso l'automobilista. La Polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere della zona per appurare le responsabilità.