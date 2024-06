Milano: incidente in scooter, morti un uomo e una donna

Sono morti questa notte un uomo e una donna, rimasti coinvolti in un incidente stradale a Milano, in via Novara. L'uomo, 40 anni, ha perso il controllo dello scooter, un Kymco 125, sul quale stavano viaggiando. I due, soccorsi dal personale di Areu 118, sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L'uomo è stato portato al San Carlo, mentre la donna, 31enne, al San Raffaele.

Lo scooter, secondo le ricostruzioni della polizia locale di Milano, stava viaggiando in via Novara direzione periferia, quando il conducente ha sterzato all'improvviso, perdendo il controllo dello scooter e andando a sbattere contro lo spartitraffico.