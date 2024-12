Milano, incidente sul monopattino elettrico: è grave un 20enne

Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'impatto tra il monopattino elettrico su cui viaggiava e un'altra vettura a Sesto San Giovanni (Milano) nella tarda serata di mercoledì 4 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 23 è avvenuto lo scontro: il ragazzo è rimasto a terra con una grave ferita sul volto. Come riportato da Milano Today, dopo l'intervento degli operatori del 118, il giovane è stato trasportato in coma all'ospedale Niguarda. Gli agenti della Polizia locale sono sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.