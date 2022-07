Milano, incidente sul lavoro in via Espinasse: cinque operai feriti

(IMPRESE-LAVORO.COM) Ancora una grave incidente sul lavoro in un cantiere a Milano. Cinque operai sono rimasti feriti per il crollo di un solaio. Questo, secondo le primissime informazioni arrivate dai vigili del fuoco, il bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13.20 di venerdì 8 luglio in viale Carlo Espinasse. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze e un'automedica del 118, 4 mezzi dei vigili del fuoco e la polizia di Stato. In base a una prima ricostruzione, sembra che durante alcuni lavori su un edificio in costruzione in zona industriale, l'armatura di soletta, di circa 150 metri quadri, sia crollata addosso agli operai, che non sembrano in condizioni gravi.