Giornata nera sulle strade milanesi: tre gli incidenti, morti un 30enne e un 58enne

Giornata nera sulle strade milanesi: quattro gli incidenti, morti un 30enne e un 58enne

Nella notte e nella mattinata di giovedì 12 novembre sono stati diversi gli incidenti stradali nel milanese, due dei quali hanno visto perdere la vita un 30enne e un 58enne. Intorno alle due di notte in via Palmanova a Milano è avvenuto un incidente nel quale è rimasto coinvolto solo uno scooter, su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza entrambi di 30 anni. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo alla guida avrebbe fatto tutto da solo: per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro lo spartitraffico, per poi finire contro un albero e infine cadere al suolo incosciente. Si tratta di Diego Bertoni, difensore dell'Asd Cassina Calcio; all'arrivo dei soccorsi, Diego viene ritrovato in arresto cardiaco e nonostante la corsa al Niguarda per il giovane non c'è stato nulla da fare perché è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Gli altri incidenti

Intorno alle 10 del mattino, invece, un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale nelle campagne di Lacchiarella: la sua auto è finita fuori strada, provocando un grande schianto. Secondo quanto indicato dai militari, l'uomo potrebbe aver accusato un malore fatale mentre era alla guida.

Sempre durante la mattinata, un camion si è ribaltato in maniera autonoma sullo svincolo di Lainate sull’autostrada A8 Milano-Laghi. Nell'impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma l'accaduto ha rallentato la circolazione, in quanto lo svincolo è stato chiuso per permettere le necessarie operazioni di soccorso.

Infine, spostandoci da Milano, durante la notte è avvenuto un altro importante incidente tra tre auto sull'A8 nel restringimento che porta all'uscita di Varese; sono rimasti feriti un uomo e due donne, tutti trasportati in ospedale. Anche in questo caso il traffico ha subito forti rallentamenti, ma nessuno è in pericolo di vita.