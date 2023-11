Milano: Incidenti sul lavoro. Feriti due operai ventenni

Due operai ventenni sono rimasti feriti in altrettanti distinti incidenti sul lavoro a Milano e in provincia. Il primo, un 21enne, e' rimasto incastrato con il piede sotto muletto a bordo del quale stava operando. E' successo intorno alle 9 nei magazzini della Lindt di Magenta. I soccorritori del 118, aiutati dai Vigili del fuoco, sono stati costretti ad amputare il piede prima del trasporto del ragazzo all'ospedale di Legnano, non in pericolo di vita.

Operaio 24enne folgorato

Intorno alle 10, invece, a Milano in via Piccolomini, nelle vicinanze dello Stadio di San Siro - riferiscono i vigili del fuoco -, un operaio di 24 anni della ditta Gr Electric e' rimasto folgorato mentre stava lavorando su una cabina di Unareti . E' stato trasportato in codice giallo al Niguarda.