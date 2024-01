Milano: incontro assessore-pm su tema edilizia dopo inchieste

Un incontro dai toni "cordiali" in cui è stata affrontata in modo "generale" la tematica dell'urbanistica e dell'edilizia, al centro recentemente di alcune inchieste giudiziarie. E' quello andato in scena in mattinata negli ufficio della Procura milanese tra il procuratore capo Marcello insieme alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano con l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi.

Sala su indagini per abusi edilizi: "Cortocircuito da superare col dialogo"

L'esponente della giunta di Palazzo Marino ha portato anche i saluti del sindaco Giuseppe Sala che ieri in merito alle indagini per i presunti abusi edilizi in città che vedono indagati anche funzionari comunali aveva parlato di un "cortocircuito" che "deve essere superato col dialogo e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia: ognuno deve fare il suo ruolo, però a volte ho l'impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell'altro. Non chiediamo altro che spiegarci". Nel colloquio in procura non si è entrati - da quanto appreso - nel merito delle indagini, tra cui quelle già chiuse sul complesso residenziale Hidden garden di piazza Aspromonte e la Torre Milano di via Stresa 22/24.