Milano, influencer rapinata: "In tre mi hanno strappato il telefono"

Elena Berlato, influencer 29enne, è stata rapinata domenica pomeriggio al parco Sempione di Milano da tre giovani che le hanno portato via un iPhone 15. Nel tentativo di bloccarne uno la donna è stata anche gettata a terra ed è andata al pronto soccorso per lievi contusioni. E' accaduto intorno alle 15 al Bar Bianco, dove l'influencer, che su Instagram ha quasi un milione di followers e un profilo molto seguito su Onlyfans, era seduta a un tavolo quando tre giovani, descritti come sudamericani, le si sono avvicinati prendendole il cellulare.

Milano, influencer rapinata: trasportata dal 118 in ospedale

La ragazza li ha rincorsi per un lungo tragitto, fino alla metropolitana di Cadorna, dove ne ha raggiunto uno che però l'ha spintonata facendola cadere a terra per poi dileguarsi. In preda all'agitazione, e forse anche per la corsa, ha poi avuto una crisi respiratoria ed è stata trasportata dal 118 in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Da lì ha postato una foto con al polso il braccialetto del ricovero. Del caso si occupa la Polizia di Stato.