Milano, iniziata la demolizione dell'ex hotel Da Vinci a Bruzzano

Buone notizie per il quartiere Bruzzano di Milano. Sono iniziati ieri mattina, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e degli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) e dei rappresentanti del Gruppo Finleonardo, le attività di bonifica e demolizione del primo dei due edifici abbandonati, un tempo noti come Residence Leonardo Da Vinci, in via Senigallia.

L’intervento, molto atteso dai residenti, migliorerà la qualità ambientale e la vivibilità del quartiere, ed è realizzato dal Gruppo Finleonardo, che ha acquisito di recente l’immobile rimasto per circa vent’anni inutilizzato e oggetto di occupazioni improprie. Le attività proseguiranno con la bonifica dell'area, la demolizione di entrambi gli edifici e lo sgombero di tutti i materiali di risulta e si concluderanno entro fine anno.

L’intenzione della proprietà è realizzare al suo posto nuove residenze caratterizzate da elevate caratteristiche ambientali ed energetiche, prevedendo la riduzione delle volumetrie attuali. Prossimamente il progetto preliminare verrà sottoposto al Comune, che valuterà anche le opere pubbliche a scomputo oneri da realizzare per il quartiere contestualmente all’intervento.