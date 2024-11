Milano, inseguimento termina con un incidente: l'automobilista era ubriaco e senza patente

E' risultato essere in stato di ebbrezza e senza patente l'uomo bloccato dagli agenti della Polizia locale di Milano dopo un inseguimento in auto nella mattinata di venerdì 29 novembre per le vie del centro. E' successo poco prima delle 6 del mattino: una Seat Leon con a bordo quattro uomini è passata col rosso ad un semaforo tra piazzale Loreto e viale Brianza, davanti ad una pattuglia della polizia che ha cercato di fermare l'automobile senza successo.

L'inseguimento e la colluttazione

Da qui è scattato un inseguimento che è terminato in via Lamarmora, qualche chilometro più a sud. In questo punto, le due vetture sono entrate in contatto, senza che nessuno si ferisse; una volta che li hanno fatti scendere dalla loro vettura, due vigili sono rimasti contusi in seguito ad una colluttazione con gli occupanti, tre dei quali sono riusciti a fuggire. L'unico fermato è stato portato all'Ufficio arrestati e fermati della Polizia locale in attesa di provvedimenti. L'auto non risulta rubata ed è provvista di assicurazione, ma il conducente, un cittadino egiziano è risultato essere senza patente e in stato di ebbrezza. Gli agenti sono al lavoro per rintracciare gli altri tre.