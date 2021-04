Milano intitola una piazza a Piersanti Mattarella

Una piazza intitolata a Piersanti Mattarella a Milano: lo ha deciso il Comune su proposta dell'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. Già individuato anche lo spazio: tra i civici 26 e 28 di via della Moscova, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Nella delibera è stata ripercorsa la vita politica di Piersanti Mattarella che "da presidente della Regione disse cose scomode contro Cosa Nostra e si mostrò decisionista: in poche settimane fece approvare riforme del governo regionale in direzione della trasparenza. Ma è sul fronte degli appalti e dell'urbanistica che si alzò il livello dello scontro: la giunta Mattarella riuscì a comprimere gli spazi della speculazione edilizia nelle aree del 'verde agricolo' bloccando gli interessi di mafiosi e palazzinari insieme a quelli di una certa politica che su quegli interessi aveva costruito consensi".

Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fu presidente della Regione Sicilia e fu ucciso dalla mafia con un attentato nel gennaio del 1980.