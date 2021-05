Milano, intitolati giardini all'attivista Rosa Parks

Inaugurati i Giardini Rosa Parks tra le vie Ardissone e Castellino da Castello, zona Mac Mahon. Ieri la scoperta della targa che si trova davanti alla scuola Rinnovata Pizzigoni. Rosa Parks è la donna statunitense che ha rifiutato nel 1955 di cedere il suo posto su un autobus a un uomo bianco, a Montgomery, in Alabama, dando così il via a un'importante lotta per i diritti civili delle persone di colore.

"Un’area verde totalmente rinnovata, da oggi è intitolata a una donna straordinaria che ha lottato per i diritti e le libertà", ha detto il presidente del Municipio 8 Simone Zambelli.

"Ho scritto e presentato in aula l’ordine del giorno che ha portato a questa intitolazione, condividendo e riprendendo una decisione degli studenti della Media Puecher", ha spiegato il consigliere comunale Alessandro Giungi.

"Oggi abbiamo intitolato i giardini di Via Castellino da Castello angolo via Ardissone a Rosa Parks, attivista per i diritti civili che con il suo NO cambiò la storia. Grazie alla scuola per la bella proposta è stato un piacere riqualificare questo parco e poterlo intitolare a questa grande donna", ha invece scritto su Facebook Giulia Pelucchi, Vice Presidente del Municipio 8.

