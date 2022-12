Milano, investe di proposito un rider. L'avvocato: "Tentato omicidio". VIDEO

Milano, investe di proposito un rider. L'avvocato: "E' tentato omicidio"

Ha investito di proposito un rider in bicicletta con la propria minicar, per poi darsi alla fuga. Assume contorni inquietanti l'incidente avvenuto il 29 novembre scorso a Milano in corso Venezia. Il legale del nigeriano 28enne investito, l'avvocato Luigi Vitali, parla infatti di "tentato omicidio". Alla base uno scambio di battute: l'investitore, un italiano di circa 40-50 anni, avrebbe incrociato il rider una prima volta rivolgendogli delle parole alle quali il 28enne non ha repicato. Poi la minicar ha svoltato ed è tornata indietro investendo il rider sulla ciclabile.

Il 28enne, come riferisce Ansa, ha riportato una frattura scomposta alla gamba. Oggi andrà a sporgere denuncia alle forze dell'ordine accompagnato dall'avvocato. Il video è stato ripreso da una ragazza di passaggio. La polizia locale sta ora analizzando anche i filmati delle telecamere installate lungo la pista ciclabile, tra corso Venezia, via Borghetto e i giardini pubblici di via Palestro.

"L'investitore in minicar non fa nulla per evitare l'impatto con il rider"

Interpellato da Ansa, l'avvocato ribadisce: "Dal video si capisce chiaramente che il conducente della minicar non ha fatto nulla per evitare l'impatto con Influence, mettiamola così". "Al momento di sicuro abbiamo le lesioni gravi e l'omissione di soccorso. Se il contesto nel quale è maturato l'investimento è quello che mi ha riferito il mio assistito, non escludo che possa trattarsi anche di un tentato omicidio".