Milano: investita da un treno, muore 32enne

Milano: investita da treno, muore 32enne

Una donna di 32 anni è stata investita e uccisa da un convoglio di Trenord. E' successo questa mattina sulla linea Milano-Laveno, direzione Laveno Monbello, a circa un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria di Bollate Centro.

Linea ferroviaria interrotta per recupero del corpo

Non sono ancora chiare le cause del decesso. La linea ferroviaria è momentaneamente interrotta per consentire ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Rho di effettuare le operazioni di recupero del corpo.