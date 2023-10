Milano, investiti due pedoni: non sono gravi

Due pedoni sono stati investiti, questa mattina, a Milano. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni della Polizia Locale, non dovrebbero essere gravi. E' accaduto in viale Tibaldi pochi minuti prima delle 9 quando, all'altezza del Municipio 5 e del Comando dei vigili, i due, mentre attraversavano la corsia preferenziale centrale del viale, sono stati travolti da una moto che poi è rovinata a terra.

A rimanere coinvolti sono stati una donna di 49 anni e un uomo di 35, che sono stati trasportati in codice giallo, non in pericolo di vita, in ospedale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno dei due pedoni e del motociclista, mentre il secondo pedone avrebbe rifiutato il trasporto. Sul posto la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. Per permettere i soccorsi la circolazione delle linee di filobus 90 e 91 è stata sospesa per un breve periodo