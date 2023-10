Milano, investito sulle strisce pedonali: muore l'uomo di 83 anni

E' morto questa mattina in ospedale l'uomo di 83 anni che era stato investito sulle strisce pedonali tre giorni fa in via Palmanova a Milano.

L'anziano era stato travolto da un furgone Transit guidato da un 36enne, che si era fermato a prestare soccorso e che ora è indagato per omicidio stradale. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia locale.