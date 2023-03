Milano, l'ipotesi di un biglietto di ingresso per l'Area B

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Un vertice tra l’assessora alla Mobilità Arianna Censi e i capigruppo di maggioranza a Palazzo Marino in cui si è discusso — non senza animosità — di trasporti e rimodulazioni. Quelle che riguardano le corse di tram e autobus e anche di tariffe. A cominciare da Area B, la più grande ztl d’Europa, che potrebbe essere regolamentata in futuro tramite un ticket, così come già accade per Area C (il cui biglietto aumenterà). Al momento – scrive Il Corriere Della Sera - non ci sono date né certezze, è solo una ipotesi al vaglio per cercare di accontentare da un lato gli ecologisti e dall’altro recuperare qualche euro.

Ticket per Area B: non è all'ordine del giorno ma...

«Non è all’ordine del giorno», garantiscono dall’assessorato, pur chiarendo che questa opzione è sempre stata presente nei documenti ufficiali. Il biglietto per accedere alla ztl — che oggi conta 188 varchi in città, superati i quali si viene multati se in possesso di una vettura inquinante — sarebbe modulato in base a aree ristrette e avrebbe un importo non particolarmente alto. Ma la sua attivazione richiederebbe un tempo minimo di sei mesi. Nessun accenno ai tempi di applicazione neanche sul fronte delle rimodulazioni di orario.