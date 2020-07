Milano, istigava alla Jihad sui social: arrestato 38enne italiano

I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della locale procura, nei confronti di un 38enne italiano, Nicola Ferrara, a Milano dal 2011 ma originario di Canosa di Puglia, indagato per "istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico".

Le indagini hanno consentito di documentare come l'indagato, aderendo pienamente all'ideologia estremista di matrice salafita, si sia assiduamente impegnato nel diffondere il credo dell'autoproclamato Stato Islamico, esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti. Per farlo, spiegano gli investigatori impegnati nell'operazione "Al Bidaya", l'uomo "si e' avvalso della rete internet, strumento piu' efficace per colpire le fasce di popolazione mondiale maggiormente influenzabili, utilizzando i social media (tra gli altri, Facebook e la piattaforma 'Sound Cloud') per condividere immagini e documenti audio/video di esaltazione delle azioni violente del Daesh. I fatti contestati, iniziati nel novembre 2015 e tuttora in atto, sono aggravati dalle finalita' di terrorismo internazionale e dall'utilizzo dello strumento informatico e telematico.

La pericolosita' del radicalizzatore italiano del Daesh arrestato a Milano, secondo gli investigatori del Ros, "e' avvalorata dal circuito relazionale - sia nazionale, sia internazionale - particolarmente qualificato, composto da una rete di persone dedite alla sistematica propaganda a favore dello Stato Islamico e dell'esaltazione del Jihad mediante la condivisione di post e commenti sui social".

Secondo quanto hanno ricostruito i militari del Ros il 38enne italiano si era radicalizzato gia' da una decina d'anni. Utilizzava i social media (tra gli altri, Facebook e la piattaforma 'Soundcloud') per condividere immagini e documenti audio video di esaltazione delle azioni violente del Daesh e del martirio in nome di Allah.

"Il Covid è cosa di Allah, una cosa positiva"

L'emergenza dovuta al diffondersi del Covid19 "e' una cosa di Allah, una cosa positiva" in quanto "la gente sta impazzendo" e per i non musulmani "tutto l'haram (parola che in arabo significa 'cio' che e' vietato') adesso e' difficile farlo" cioe' sono stati "tolti loro i vizi quali fumare, bere e andare in giro, che caratterizzano il loro stile di vita". Lo diceva Nicola Ferrara, arrestato a Milano per istigazione e apologia del terrorismo, aggravato dalla minaccia internazionale e dal proselitismo nei confronti dell'Isis e dalla diffusione delle dottrine pericolose tramite internet. Il 38enne, originario di Canosa di Puglia, in provincia di Bari, conversava cosi' con un suo conoscente, O.Y. al telefono il 27 marzo, in piena pandemia, quasi gioendo in modo "cinico" del diffondersi globale del virus e delle costrizioni dovute al lockdown. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Ferrara si era trasferito a Milano nel 2011 e nel 2015 era gia' ad un buon livello di "radicalizzazione estrema", come confermato da intercettazioni e pedinamenti condotti dai Ros milanesi.

L'uomo frequentava il centro islamico "Al Nur" di Milano

Ferrara frequentava il centro islamico di Milano "Al Nur" di via Carissimi, non lontano da viale Zara, Il centro, di orientamento sunnita milanese e' stato fondato nel 2009, ed e' frequentato maggiormente da persone di etnia bengalese, ma - come emerso durante le intercettazioni - fa capo al movimento Jamaat Tablicj che intende riformare spiritualmente l'Islam. Il cambiamento radicale nei comportamenti di Ferrara, cominciato dopo alcuni viaggi in Qatar ed Emirati, si e' realizzato compiutamente nel 2015, proprio quando l'Isis era al massimo della sua pericolosita'. Andando avanti col tempo Ferrara si e' poi convinto di dover applicare la taqyya, cioe' la dissimulazione, passando dall'ostentazione della veste araba al ritorno ai vestiti occidentali, e raccomandando ad alcuni conoscenti: "Fuori devi mostrare il sorriso mentre dentro li maledici", con riferimento ai 'miscredenti occidentali'. Un propagandare "quasi ossessivo" secondo inquirenti e gip quello di Ferrara, che si concretizzava soprattuto su Facebook dove era "Issa Ferrara". Dopo la conversione si era infatti attribuito un nome islamico per poi usare i social diffondendo contenuti di esaltazione del martirio e della guerra santa.