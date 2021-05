Milano, Italia Viva contro le liste di Sala: "Spezzettano la coalizione"

Duro commento del coordinamento milanese di Italia Viva all'indomani della presentazione di Milano in Salute, la sesta lista che appoggia la candidatura di Giuseppe Sala alle prossime comunali. Secondo i renziani, se a Milano il centrodestra è incapace di esprimere un candidato sindaco "per varie liti e veti interni", dall'altra parte "spiace che chi potrebbe avere l'ambizione di federare sembri incoraggiare la frammentazione".

In questo quadro di empasse da parte del centrodestra - riporta l'agenzia Dire - per la delegazione milanese di Iv il centrosinistra "potrebbe accompagnare Beppe Sala verso la vittoria su una strada solida come la roccia, invece cominciano a proliferare tante piccole liste composte da persone degnissime ma che sbriciolano la proposta politica in un coacervo che ci appare confuso", sottolineano da Italia Viva.

Una presa di posizione che arriva dopo che ieri il sindaco ha invitato i vari esponenti della galassia a lui vicina (Italia Viva, Azione, etc.) ad accelerare i tempi e chiudere entro la metà di giugno, con non più di due liste, per raggiungere al massimo quota otto a sostegno del sindaco. Con Azione determinata ad andare da sola il quadro preoccupa i renziani, e pesa anche la possibile apertura del centrosinistra con il M5S. "Italia Viva- spiegano i coordinatori milanesi di Iv- è impegnata con le forze civiche, europeiste e riformiste a unire le idee, i progetti, le speranze e costruire una proposta politica che sia all'altezza delle grandi sfide che attendono nei prossimi anni la nostra città e il suo ruolo in Italia e in Europa".