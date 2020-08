Milano, Italia Viva: mettiamo da parte giochi di alleanza e strategie



“Settimana di ferragosto: la politica non si ferma. Fra un paio di settimane occorre ripartire ed accelerare. Milano la città dell’Expo, del Bosco Verticale, della nuova Darsena: questa è la città che noi di Italia Viva amiamo", si legge in una nota del Coordimamento Italia Viva Milano, trasmesso dal responsabile comunicazione politica Gabriele Messina: "Una città duramente colpita dal coronavirus: ma ha avuto la forza di guardare al futuro, scegliendo da subito Smartworking come modalità, Solidarietà come registro e Ambiente come cifra".

"Milano vuole continuare ad essere da traino per l’intero Paese e non dimentica i tanti successi che l’hanno portata all’attenzione del mondo. Ecco: questa è la Milano che piace ad Italia Viva. Questa è la Milano che amiamo e che vogliamo per i prossimi 5 anni: riformista pragmatica concreta. Concentriamoci sulle cose da fare e mettiamo da parte “giochi di alleanza e strategie". Cominciamo a ragionare di lavoro, impresa, crescita: Italia Viva è pronta a dare il suo fattivo contributo", si conclude la nota.