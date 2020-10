Milano, Italia Viva: "Provvedimenti anti-Covid duri, ma no alla violenza"

Alessia Cappello e Roberto Cociancich, referenti milanesi di Italia Viva, prendono posizione rispetto agli scontri ed alle violenze di ieri sera a Milano: "Noi di Italia Viva condanniamo ogni atto di violenza e siamo sicuri che questa non sia mai la soluzione. Siamo sconvolti da quanto successo questa sera nella nostra città. Italia Viva in queste ore, tramite i propri rappresentanti al governo, sta cercando nuove soluzioni rispetto all’ultimo DPCM, così da poter alleviare la morsa decisamente troppo stretta nei confronti di tutti i commercianti e professionisti. Non condividiamo la durezza del recente provvedimento e faremo di tutto per dare soluzioni più concrete. Restiamo a disposizione di tutti quei cittadini e categorie che vorranno discutere e dialogare con noi per trovare risposte ai disagi creati dalle ultime misure restrittive. Noi siamo da sempre per il dialogo, non per la violenza"