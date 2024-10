Milano, l'Open day del nuovo istituto tecnico Carlo Acutis

Apre oggi le porte per il suo primo Open day il nuovo Istituto Tecnico Carlo Acutis, una nuova scuola paritaria a Milano. Una vera e propria anteprima dell'innovativo Istituto tecnico sarà quello che potranno visitare gli oltre 100 ragazzi e le loro famiglie che in queste settimane dovranno decidere a quale scuola superiore iscriversi. Per tutta la giornata potranno provare laboratori di coding, matematica insegnata attraverso un braccio robotico o fisica attraverso i mattoncini della lego, e visitare gli spazi del Gi Group Training huib che ospiterà la scuola dal settembre 2025.

Istituto Tecnico Carlo Acutis, un progetto innovativo su quattro anni

Un progetto innovativo, pensato per dare corpo alla sperimentazione della filiera tecnologico professionale, il cosiddetto 4+2, recentemente approvata dal Parlamento. Un percorso di studi di quattro anni, su due indirizzi (Informatica e Grafica e Comunicazione), al termine del quale, dopo l'esame di maturità, gli studenti potranno continuare la propria formazione nei corsi di ITS Academy progettati in continuità con il corso di studi, oppure scegliere una Università o direttamente il mondo del lavoro.

La scuola è stata fondata da tre storici istituti scolastici milanesi (la cooperativa La Zolla, la Fondazione Mandelli Rodari e la Fondazione Grossman), insieme alla cooperativa ASLAM che promuove e gestisce corsi di formazione professionale. Agli enti educativi si sono affiancate due aziende, la Beta 80, storica azienda milanese di informatica, e la legnanese MR Digital, il principale distributore italiano di tecnologie per la didattica.

La scuola nella sede del Gi Group Training Hub di via Amoretti

La scuola avrà sede nel Gi Group Training Hub di via Amoretti, dove già operano ASLAM, l'ITS Academy Angelo Rizzoli e altri enti di formazione, in un vero e proprio campus, dove le diverse realtà formative collaborano in tutti gli aspetti di formazione di giovani ed adulti.

Il curriculum scolastico prevede un anno comune ai due indirizzi di orientamento, e poi lo sviluppo del progetto educativo informatico e grafico che svilupperà le competenze digitali secondo gli strumenti più moderni, dall'AI ai big data, dal web design al digital marketing, offrendo un percorso educativo strettamente correlato con le esigenze del mondo del lavoro. La proposta sarà di un istituto tecnico di taglio anche umanistico, con grande attenzione e valorizzazione delle materie di base e degli aspetti umanistici del sapere (filosofia, storia dell'arte) per una crescita integrale delle studentesse e degli studenti.

I motivi della dedica a Santo Carlo Acutis

La dedica della scuola al novello Santo Carlo Acutis sottolinea l'ispirazione cristiana del progetto educativo, l'attenzione alle nuove tecnologie di cui Carlo è patrono e la forza di un progetto innovativo e personalizzato su ciascuno studente, perché, come diceva il Santo, "tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie".