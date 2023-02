Milano, la contro-protesta al liceo Manzoni: "Basta occupazioni"

"Questa mattina gli studenti del Liceo Manzoni sono stati accolti da uno striscione probabilmente realizzato da quegli studenti che vorrebbero esercitare il loro sacrosanto diritto di poter studiare" Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. "Basta occupazioni, la scuola è per tutti" questo è il testo dello striscione, un messaggio chiaro dopo giorni di occupazione organizzata forse per vedere meglio le partite di calcio come i collettivi stessi hanno pubblicizzato sui social."

Poledrelli (Giovani Lega Milano): "Stufi dei violenti che occupano abusivamente le scuole"

"Siamo stufi di vedere dei violenti che occupano abusivamente gli istituti scolastici pensando di rappresentare il malcontento di tutti. L’occupazione scolastica del Liceo Classico Manzoni, oltre a rappresentare un reato sanzionato dal nostro codice penale, è degenerata in minacce e insulti rivolti al nostro rappresentate dalla Lega Studenti Milano Stefano Dragonetti" Così Andrea Poledrelli responsabile dei Giovani della Lega di Milano.

"Con il Ministro Valditara la scuola ha fatto in pochi mesi un cambio radicale, tornando a sostenere i docenti e ponendo al centro gli studenti. Ora dovremo lavorare per potenziare l'educazione civica, con il fine di far crescere un senso di responsabilità nelle nuove generazioni e di formare i cittadini del domani. La scuola rappresenta un luogo di educazione, non possiamo permettere che venga politicizzata da pochi che con le lore scelte ostacolano l’educazione degli altri studenti".