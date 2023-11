Rivoluzione a Milano: la linea bus 90-91 senza conducente

Milano, la linea bus 90-91 diventerà senza conducente

Milano fa un altro passo verso il futuro. Tra poco partiranno gli esperimenti per testare la linea 90-91 senza conducente e - come riporta "Secret Milano" - alcuni dei mezzi più famosi della città diventeranno a guida autonoma. Il progetto dovrebbe essere completato entro il 2026, anno delle Olimpiadi.

Milano, primo passo del percorso verso la guida autonoma

Il Comune di Milano, ATM e il Politecnico di Milano, insieme a Vodafone e IBM, avevano già annunciano TECH BUS, il primo filobus sviluppato attraverso un innovativo progetto di ricerca sulla mobilità che implementa tecnologie cloud ibride connesse alla rete 5G per la guida assistita. Si tratta del primo passo del percorso verso la guida autonoma, con l’obiettivo di elevare ancora di più i livelli di regolarità e sicurezza del trasporto pubblico locale.

TECH BUS è uno dei primi risultati del progetto sviluppato nell’ambito del JRL, Joint Research Lab per la mobilità urbana: un’iniziativa di ricerca per Milano, città sempre più “intelligente” e green, sperimentando una mobilità connessa, elettrica e semi-autonoma, con un lavoro condotto in partnership con i leader in ricerca, tecnologia e trasporti, per migliorare l’integrazione e la sicurezza degli spostamenti dei cittadini e dei visitatori della città. Del JRL fanno parte oltre ai già citati Comune di Milano, ATM, Politecnico di Milano, IBM e Vodafone, anche la Fondazione Politecnico di Milano, la CCIAA di Milano, Brembo, Enel X, Pirelli, Solaris Bus & Coach, STMicroelectronics.