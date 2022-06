Milano e la Lombardia piangono Del Vecchio, fondatore di Luxottica

Del Vecchio, Sala: "Ha speso tutta la sua vita per il lavoro"

"Con la scomparsa di Leonardo Del Vecchio, Milano perde una delle figure piu' emblematiche della sua storia recente". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato sulle sue pagine social l'imprenditore e fondatore di Luxottica, morto oggi a 87 anni. "Il valore fondante di Milano e' il lavoro - ha aggiunto - e Leonardo Del Vecchio vi ha speso tutta l'esistenza, fino all'ultimo suo istante".

Del Vecchio, Fontana: "Ci lascia 'l'Imprenditore'"

"Ci lascia un grande, grandissimo imprenditore: 'l'imprenditore'!". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Leonardo Del Vecchio ed esprime, a nome dell'intera Giunta regionale, il cordoglio e la vicinanza ai suoi familiari. "Leonardo Del Vecchio - aggiunge Fontana - è stato un modello internazionale per la concretezza e per la capacità di guardare sempre al futuro con progetti innovativi e vincenti". "Un esempio e un modello - conclude il governatore - anche in virtù della sua storia personale, iniziata a Milano. Da 'martinitt', poi garzone in fabbrica, Del Vecchio ha raggiunto gli apici dell'imprenditoria mondiale".

Moratti: "Del Vecchio, persona dinamica e lungimirante"

"Il mondo dell'imprenditoria e quello della finanza perdono una persona dinamica e lungimirante, capace di stare al passo coi tempi, con doti umane che hanno fatto la differenza". Anche la vicepresidente lombarda e assessore al Welfare Letizia Moratti tramite un post Facebook esprime "profondo cordoglio" per la morte di Del Vecchio.